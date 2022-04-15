烏克蘭局勢｜俄羅斯國防部：莫斯科號導彈巡洋艦已沉沒

俄羅斯國防部4月14日表示，日前發生爆炸的黑海艦隊旗艦、導彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）在黑海拖曳期間沉沒。



俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，俄羅斯國防部發表聲明，指當局在拖曳莫斯科號返回港口期間，船身因彈藥庫爆炸引起的火警而嚴重受損和失去平衡，結果在風浪中沉沒。

莫斯科號在13日發生嚴重火警，並導致火藥庫爆炸，艦上人員全部撤離，並指在較後時間撲滅火勢，避免進一步造成破壞。目前未知起火原因，但烏克蘭政府表示，莫斯科號遭兩枚R-360海王星（Neptune）反艦導彈擊中。

莫斯科號屬光榮級（Slava）導彈巡洋艦，在1979年於前蘇聯尼古拉耶夫（Nikolaev或Mykolaiv，現在為烏克蘭城市）建成，原本命名光榮號導彈巡洋艦，但在2000年改名為莫斯科號，並成為黑海艦隊旗艦。

這艘戰艦曾在1989年參與美蘇領袖在馬爾他（Malta）的和談、2008年格魯吉亞（Georgia）戰爭、2014年俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）、2015年到地中海東部支援俄軍在敘利亞的軍事行動等。

而在俄羅斯入侵烏克蘭初期，莫斯科號曾在蛇島（Snake Island）攻略戰初期，船員曾要求島上烏克蘭士兵投降，但遭對方以粗口回應，其後島上13名守軍被俘。