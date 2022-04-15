法國大選｜馬克龍全力爭取左派選民　斥馬林勒龐拆風電廠計劃荒唐

距離法國總統大選第二輪投票還有10天時間，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）正在全力爭取左派選民的支持。



據法國國際廣播電台（RFI）4月15日報道，法國總統馬克龍當地時間4月14日前往勒阿弗爾就生態問題展開競選活動時指責競選對手、極右翼國民聯盟候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）拆除風力發電廠的計劃是「荒唐的」。

據報道，勒龐的競選計劃是「暫停風能和太陽能」，並從那些壽命到期的風力發電廠開始，逐步拆除風能場地，大力發展核電戰略。

馬克龍在一家法國電台上說，「退出可再生能源，絕對是荒唐的，我們將會是世界上唯一這樣做的國家」。他補充稱，「極右翼的純核電戰略是不現實的，在我看來是完全瘋狂的」。

馬克龍並表示，「我驚訝地發現，按照勒龐女士的計劃，我們需要花費數億歐元來拆除現有的風力發電廠。我必須說，這樣花費納稅人的錢讓我生疑」。

馬克龍在勒阿弗爾參觀了製造海上風力渦輪機的西門子歌美颯（Gamesa）工廠。

據法新社報道，馬克龍此番前往勒阿弗爾談生態問題，主要目的在於吸引極左翼領導人梅朗雄（Jean-LucMelenchon）和生態主義者雅尼克·雅多（Yannick Jadot）的選民。在勒阿弗爾當地，第一輪總統大選中得票率最高的正是梅郎雄。

馬克龍表示，他將努力說服所有的選民。

當地時間4月11日中午，法國內政部公布的數據顯示，在法國總統選舉首輪投票中，現任總統馬克龍獲得27.85%的得票率，極右翼政黨「國民聯盟」候選人勒龐獲得23.15%的得票率。

馬克龍和勒龐將進入第二輪對決，第二輪投票4月24日舉行。