法國大選首輪投票正式結果公布

法國憲法委員會4月13日公布法國總統選舉首輪投票的正式結果，總統馬克龍（Emmanuel Macron）和極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）分別排名第一及第二位。



新華社報道，法國憲法委員會主席法比尤斯（Laurent Fabius）在該委員會官網宣布，在10日舉行的法國總統選舉首輪投票中，馬克龍和馬林勒龐得票率分別為27.85%和23.15%。

根據法國憲法，法國總統任期5年，選舉採用「多數兩輪投票制」。第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票居前兩位的候選人參加第二輪角逐。馬克龍和馬林勒龐將參加4月24日舉行的總統選舉第二輪角逐。

在首輪投票中，極左翼政黨「不屈服的法國」黨候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）得票21.95%，位居第三。極右翼政黨光復黨候選人澤穆爾（Eric Zemmour）和右翼政黨共和黨候選人佩克雷斯（Valérie Pécresse）得票率則分別為7.07%和4.78%。

今年法國總統選舉首輪投票的註冊選民人數約為4874萬，實際投票人數約為3592萬，棄票率為26.31%。