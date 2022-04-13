法國大選｜前總統薩爾科齊表態　第2輪投票支持馬克龍

法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）4月12日表示，他在第二輪投票中會把票投給現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）。



薩爾科齊12日在Faccebook稱：「我會投票給馬克龍，因為我相信他有必要的經驗去面對嚴重國際危機」。

保守派共和國人黨（Les Républicains，LR）候選人佩克雷斯（Valérie Pecresse）在第一輪投票中慘敗，僅獲4.8%選票，且並未獲黨友薩爾科齊公開支持。

至於另一名進入第二輪投票的候選人，極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）12日否認計劃讓法國脫離歐盟。

她誓言要改革歐盟，稱絕大多數法國人均不希望見到今天存在於世上、以絕對不民主方式運作的歐盟。但當被問及如果所有改革歐盟的嘗試都失敗、會否離開歐盟，她回答道：「決不」。