佩洛西新冠病毒檢測轉陰性　未提何時重啟訪問亞洲

美國眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測結果轉為陰性，將於12日解除隔離，但未有透露何時重啟亞洲訪問行程。



美國彭博社4月12日報道，上周宣布確診新冠肺炎的美國眾議院議長佩洛西表示，11日的新冠病毒檢測結果轉為陰性。佩洛西在Twitter發文稱：「明天，我將根據國會主治醫生的指導和美國疾病控制和預防中心（CDC）關於無症狀個人的指引結束隔離。」

佩洛西發言人7日在社交媒體上宣布，由於佩洛西的新冠檢測結果呈陽性，由佩洛西率領的國會代表團前往亞洲的計劃將推遲。

同日早些時候，佩洛西宣布確診新冠，她表示自己已接種兩劑疫苗和加強針，目前無症狀，將按照美國CDC的指導進行自我隔離。

日本和台灣媒體報道稱，佩洛西本擬4月8日抵達日本，與日本首相岸田文雄會晤後，4月10日前往台灣，在《台灣關係法》立法43周年的當天抵達台灣，以展現美國國會對台灣的支持和對台灣關係法的重視。

對於佩洛西的訪台計劃，中國外長王毅4月7日指這是對中國主權的挑釁，又稱如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。