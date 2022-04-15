烏克蘭｜俄羅斯發外交照會警告美國：軍援烏克蘭後果無法預測

俄羅斯在俄烏衝突中連續遭受重大損失，俄黑海艦隊旗艦「莫斯科」號被烏軍導彈擊沉。據報道俄羅斯已向美國發出外交照會，警告美國軍事援助烏克蘭後果「無法預測」。



美國《華盛頓郵報》4月14日報道，俄羅斯本星期已向美國發出正式外交照會，警告稱美國和北約向烏克蘭運送「最敏感」的武器系統是在「火上澆油」，可能會帶來「無法預測的後果」。

在俄羅斯向美國發出外交照會之前，美國總統拜登（Joe Biden）批准向烏克蘭提供一項價值8億美元武器的計劃，其中包括155毫米榴彈炮，這是一種可匹敵俄羅斯升級版的遠程火炮。

此外，拜登批准的該武器援助計劃還包括海岸防禦無人機和裝甲車，以及額外的便攜式防空和反坦克武器以及數百萬發子彈。

2015年12月17日，在敍利亞拉塔基亞省塔爾圖斯港附近拍攝的俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」導彈巡洋艦。（新華社）

外交照會落款日期為4月12日，由俄羅斯駐美大使館轉交給美國國務院。在文件中，俄方指出所謂「最敏感」武器指的是多管火箭發射系統（MLRS），但報道稱美國和北約成員國尚未向烏克蘭提供類似系統。

照會中亦指出，目前俄烏談判尚未成功，「呼籲美國及其盟國停止不負責任地對烏克蘭進行軍事化，這會給地區和國際安全帶來無法預測的後果」。

另據英國路透社報道，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）4月14日警告稱，美國決不能對俄羅斯可能在烏克蘭使用核武器的威脅掉以輕心。伯恩斯14日在佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）的一場活動中說，面臨「潛在絕境」的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能會為了爭取在烏克蘭取得勝利的假象而下令啟動戰術核武器。

不過，伯恩斯承認截至目前，他並沒有看到俄軍進行部署或移動核武器等構成急迫威脅的實際證據。