烏克蘭火車站遇襲　俄烏各執一詞　中國外交部回應

針對烏克蘭火車站遇襲事件發生後俄烏雙方指責對方應該為此負責一事，中國外交部表態。



在4月11日的中國外交部例行記者會上，有記者就上述問題提問，中國外交部發言人趙立堅表示，「我們也注意到了俄烏雙方對有關的情況各執一詞，存在很大的出入。」

他進一步指出，鑑於以前在敍利亞等地發生過的情況，尤其需要在事實基礎上得出結論，中方支持對有關事件進行公正獨立透明的調查。在此之前，各方應該保持克制，避免無端指責、升級局勢。

而針對烏克蘭一處火車站遇襲爆炸造成數十人傷亡這件事，趙立堅則表示，中方重視烏克蘭人道局勢問題，對平民受到傷害極為關注。中方已經就緩解烏克蘭人道主義局勢提出六點倡議，並採取實際行動向烏方提供緊急人道援助。

同時，他強調，事情的真相和原因必須查清。「我們同時認為，人道問題不應被政治化，任何指控都應基於事實，在調查結論得出之前，各方應避免無端指責，保持克制。」

據美聯社報道，烏克蘭當局4月8日稱，烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站8日遭到導彈襲擊，已造成至少52人死亡，數十人受傷。

此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8日說，此次導彈襲擊造成近300人受傷。

另據英媒報道，美國國防部一名高級官員說，美國認為俄羅斯8日使用了一枚短程彈道導彈襲擊了烏克蘭東部的一個火車站。

4月8日晚，俄羅斯國防部再次就克拉馬托爾斯克火車站遇襲事件發表聲明。聲明表示，8日當天烏克蘭武裝部隊使用圓點-U戰術導彈襲擊了克拉馬托爾斯克火車站。

聲明稱，在克拉馬托爾斯克火車站附近發現了圓點-U導彈碎片。通過分析彈頭殺傷半徑以及圓點-U導彈尾部特徵，可證實導彈自克拉馬托爾斯克的西南方向45公里處的多布羅皮利亞村一帶發射。

俄國防部還聲稱，基輔政權襲擊克拉馬托爾斯克火車站的目的是為了破壞該市居民的大規模撤離，以便將其用作『人肉盾牌』來保衛自己的陣地。