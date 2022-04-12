路透社記者多次追問外交部　北京是否正在協調俄烏總統直接對話

俄羅斯與烏克蘭軍事衝突持續，在中國的例行記者會上，外交部發言人趙立堅被多次問道是否正出面邀請俄烏總統直接對話。



中國外交部官方網站4月11日消息顯示，趙立堅在主持中國外交部例行記者會上，被路透社記者提問，中方何時與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行高級別對話。

趙立堅表示，中方已多次就烏克蘭問題闡述相關立場。中方始終認為，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

烏克蘭總統澤連斯基表示，中國將非常積極參與塑造烏克蘭的安全體系，併成為烏克蘭安全保障國家之一。（AP）

路透社記者再問道，中方是否請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基的直接對話。趙立堅回應，指中俄兩國保持高層交往，包括中國國家主席習近平與普京通話，中國外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談，還有中俄雙方多次會晤。中方都一直呼籲俄烏雙方通過對話談判解決問題。中方也一直相信，只有對話談判才能最終解決烏克蘭問題。

路透社記者再問道，指中方一直在積極勸和促談，俄羅斯表示將專注於在烏克蘭東部的行動，該區域似將出現激烈戰況。中方是否正敦促俄羅斯保持克制以避免更多人員傷亡。

趙立堅回應，指中方始終認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一正確途徑。中方支持俄烏雙方克服困難繼續和談，也歡迎國際社會共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，爭取談出結果、談出和平。中方將繼續以自己的方式為勸和促談發揮建設性作用。