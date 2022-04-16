沙利文稱美國將確保北京永不武統　趙立堅：中國必須也必然統一

俄烏衝突爆發以來美國強化就台灣問題對中國大陸施壓。美國國家安全顧問聲稱，台灣與烏克蘭不同，美國將確保大陸永不會武統台灣。中國外交部發言人趙立堅做出回擊。



美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在4月14日的新聞發布會上表示，美國與台灣的關係不同於與烏克蘭的關係。美國與台灣之間有明確的安全夥伴關係，依據的是《與台灣關係法》。

沙利文表示，美國將「採取一切可能的方式」確保中國大陸永遠不會「入侵」台灣。

沙利文稱，任何類型的侵犯都是不可接受的，無論發生在哪裏。

但沙利文並沒有明確透露如果中國大陸進攻台灣，美國將如何做出回應。

在4月15日下午舉行的中國外交部例行記者會上，塔斯社記者提問稱，美國白宮國家安全顧問沙利文14日稱，美國政策是採取一切可能措施確保大陸侵台不會發生。他這種說法是否是干涉中國內政的表態？

發言人趙立堅回應稱，當前台海局勢面臨新一輪緊張，其根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台製華」。美台相互勾連，個別人蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有着本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。這種玩火行徑才是對兩岸現狀的改變。

趙立堅指出，台灣問題是中國內戰遺留問題。中國必須統一，也必然統一。

「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但保留採取一切必要措施的選項。我們針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動。」

趙立堅說，美方單方面炮製的所謂「與台灣關係法」與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對。美方無權將國內法凌駕於國際法之上，更不得藉此干涉中國內政。

趙立堅強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。美方應停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持「台獨」的承諾。