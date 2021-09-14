美台密談「台灣代表處」升等　趙立堅：美應停止向台獨發錯誤訊號

習拜通話後，就有媒體披露美台密談「台灣代表處」升等，稱拜登（Joe Biden）政府正「認真考慮」，此消息引來大陸外交部強烈反對。大陸國台辦日前也強調，民進黨當局無論怎樣玩弄花招搞「台獨」，都註定失敗。



此前英媒披露，拜登政府正認真考慮允許台北的駐美代表處，從「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。由於曝光時間點在習拜通話後，引來關注。

對此，大陸外交部發言人趙立堅9月13日回應稱，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將與台灣人民保持「文化、商務和其他非官方關係」。

他還強調，中美元首9月10日通話時，拜登曾表示，美方從來無意改變「一個中國政策」。美方應履行有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。

面對蔡英文政府在雙十活動主視覺寫上「TAIWAN NATIONAL DAY」(台灣國慶日)，國台辦發言人朱鳳蓮此前也強調，任何「台獨」圖謀都不可能得逞，只會遭到徹底粉碎。（微博＠國台辦發布）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮9月13日晚間也表示，台灣是中國的一部分，我們堅決反對中國台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係或互設官方機構。民進黨當局無論怎樣玩弄花招搞「台獨」，都註定失敗。