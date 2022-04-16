哈里王子夫婦短暫訪英　與女王伊利沙伯二世會面

英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）4月15日到荷蘭海牙（The Hague）出席「不可征服運動會」（Invictus Games）前，曾短暫停留英國，並與女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會面。



英國天空新聞（Sky News）報道，哈里夫婦的發言人證實，他們在14日從美國飛抵英國，並到溫莎堡（Windsor Castle）與祖母伊利沙伯二世見面，消息指王儲查理斯（Prince Charles）亦在場。

今次是哈里王子在2020年卸下王室高層銜頭後，首度現身英國。他在3月時決定不會出席祖父菲臘親王（Prince Philip）的悼念活動，但稱希望可以盡快與女王會面。同時他亦與英國政府對簿公堂，挑戰內政部拒絕為自己訪英時提供過往相同規模保安措施的決定。

哈里王子夫婦結束訪英後，15日在海牙的「不可征服運動會」會場與參賽者親朋好友打招呼，並接待烏克蘭代表。另外一批攝製隊將與他們會合，為Netflix拍攝運動會的紀錄片。

「不可征服運動會」由哈里王子創立，為受傷軍人提供在運動場上競逐的機會。首屆運動會在2014年於英國倫敦舉行，之後分別在美國奧蘭多（Orlando）、加拿大多倫多、澳洲悉尼上演，今屆賽事則受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而兩度改期。