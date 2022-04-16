俄羅斯官媒稱俄軍已在與北約交戰：這已是第三次世界大戰

俄羅斯聲稱在俄軍俘虜的人當中「有北約（NATO）國家的軍人」，俄國家電視台主持人表示，俄羅斯「肯定是在與北約本身作戰」，第三次世界大戰已經開始。



據阿根廷新聞網站infobae4月15日報道，俄羅斯官方電視台一位記者說，俄烏戰事的升級已經可以說是一場全球戰爭衝突，並表示克里姆林宮「肯定是在與北約本身作戰」。

報道稱，俄羅斯國家電視台Rossiya 1頻道主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）表示，在俄羅斯旗艦「莫斯科」號被擊沉之後，第三次世界大戰已經開始。他同時指出，俄羅斯「肯定是在與北約本身作戰」。

俄羅斯衛星通訊社15日報道稱，目前有1,000多名投降的烏克蘭軍人被關押在俄羅斯。

報道援引俄羅斯偵查委員會新聞處15日發布的消息稱，在1,000多名烏克蘭投降軍人中，有5名是曾參與針對頓巴斯居民作戰行動的烏軍旅長。俄羅斯偵查委員會已將42名烏軍指揮官列入「頓巴斯種族滅絕刑事案」中。

調查期間，俄方獲得了25個國家向烏克蘭提供武器的訊息，其中21個是北約成員國。

報道還表示，有外國軍事教官積極參與訓練烏軍和民族主義分隊。俄羅斯偵查委員會正在根據「英國、美國、挪威和加拿大公民加入僱傭兵行列」的事實進行刑事案調查。

俄羅斯聯邦委員會（議會上院）「維護國家主權委員會」主席克里莫夫（Andrey Klimov）同日表示，在俄軍俘虜的人員裏「有北約國家的軍人」。

克里莫夫稱，俄羅斯將在對其審判時「讓整個世界都看到真正發生了什麼」。

北約方面對此暫無回應。

克里莫夫還表示，在烏克蘭還有來自亞洲、非洲的僱傭兵，以及與極端組織有關的人，和來自英國、美國及很多國家的人。他強調說，僱傭兵不是軍人，不受國際法保護。

他同時聲稱，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動將很快結束，俄羅斯不打算延長時間。

值得注意的是，美國總統拜登（Joe Biden）多次表態會不向烏克蘭直接派兵，因為北約和俄羅斯直接對抗就是第三次世界大戰。

拜登說：「我們將不會在烏克蘭與俄羅斯開戰。北約與俄羅斯直接衝突是第三次世界大戰——這是我們必須努力防止的事。」