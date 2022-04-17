法國大選倒數8天　馬克龍與馬林勒龐大打「口水戰」

距離法國總統大選第二輪投票還有8天時間，法國現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）與極右翼候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）互不相讓，兩人之間的爭鬥變得更加激烈。



據媒4月15日報道，法國現任總統馬克龍和極右翼候選人勒龐相互指責的語氣變得更加僵硬，他們15日互相指責對方「粗暴」。

勒龐在14日的競選集會上稱，「勝利從未如此接近。這將是法國的勝利，是所有法國人的勝利」。她呼籲所有選民團結起來支持她，以取代陳腐的制度。

法新社報道稱，勒龐14日晚間在法國南部阿維尼翁舉行競選造勢大會時呼籲選民們，對即將卸任的總統馬克龍，要「切斷他的路」。

報道指出，勒龐在這裏來了個角色互換。因為在法國，自從勒龐的父親老勒龐（Jean-Marie Le Pen）2002年進入總統大選的第二輪投票後，「切斷某某的路」一直是針對極右翼政客的提法。一直都是要切斷極右翼的路。而現在，勒龐女士把它翻過來使用了。

勒龐15日又補充說：「你不相信嗎？有數以千萬計的法國人認為馬克龍政府是一個可怕的威權政府，認為他獨裁，殘暴，鎮壓示威活動。」

馬克龍則在法國新聞廣播電台（France Info）回應勒龐稱，極右翼的計劃也不是「温柔的化身」。馬克龍此前就指責勒龐「越來越專制」。

馬克龍14日前往勒阿弗爾就生態問題展開競選活動時指責勒龐拆除風力發電廠的計劃是「荒唐的」。

馬克龍稱，「退出可再生能源，絕對是荒唐的，我們將會是世界上唯一這樣做的國家」。「極右翼的純核電戰略是不現實的，在我看來是完全瘋狂的」，他補充道。

據報道，勒龐的競選計劃是「暫停風能和太陽能」，並從那些壽命到期的風力發電廠開始，逐步拆除風能場地，大力發展核電戰略。