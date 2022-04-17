日媒：尹錫悅就任韓國總統後　日本政府擬促進高層對話

韓國候任總統尹錫悅將於5月上任，日本政府消息人士4月16日表示，計劃在尹錫悅就職後促進日韓高層對話。



共同社引述日本政府消息人士報道，東京方面正討論恢復陷入停滯的日韓高級別對話，日方認為，立場屬保守派的尹錫悅在改善日韓關係一事上，與在歷史問題上對立的現任總統文在寅相比，顯得態度更加積極。

報道提到，除了加強日韓合作外，日本方面亦考慮在朝鮮核與導彈問題上，實現日美韓三國緊密合作。

尹錫悅的就任儀式在5月10日舉行，首爾方面希望日揆岸田文雄可以派出高層參加。消息人士指出，目前由岸田及外相林芳正出席的時機並不成熟，並計劃判斷尹錫悅的對日態度之後才決定人選，兩國官員在14日於首爾就有關安排進行協調。

以往曾經有日本首相參加韓國總統就任儀式，例如時任首相福田康夫出席在2008年2月參加李明博就任典禮；而朴槿惠在2013年2月就任時，日本就派出副首相兼財務大臣麻生太郎出席。

而在尹錫悅上台後的日韓關係，日本外務省官員認為將尋找合適的時期並進行接觸，有高官表示日韓兩國都明確有意改善關係。另外據外交消息人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）計劃在5月下旬訪日，屆時或提及日韓問題，岸田文雄到時可能重申有意致力改善日韓關係。