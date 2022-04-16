韓媒：拜登傳訪日前先訪韓　尹錫悦尋求強化美國在韓戰略部署

韓國候任總統尹錫悦派遣的韓美政策協商代表團在訪美期間曾向白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）轉交一封尹錫悦寫給美國總統拜登（Joe Biden）的親筆信，韓媒稱，拜登可能會在訪日出席「四方安全對話」（Quad）領導人峰會前先行訪問韓國。



據韓聯社4月15日報道，綜合各方消息，韓美雙方正就韓國候任總統尹錫悦與美國總統拜登於5月21日前後在首爾舉行首腦會談的方案進行協調溝通。不過韓國總統職務交接委員會（交接委）表示，有關事宜尚無任何定論。

報道稱，韓方希望拜登能在訪日前先對韓國進行訪問。韓國總統交接委相關人士15日在接受韓聯社電話採訪時表示，一切尚未定奪。「但據我了解，韓美雙方正就首腦會談安排進行協調。」相關人士說。

不過韓國總統交接委首席副發言人元壹喜15日下午在記者會上未對有關消息予以證實。他表示，韓美首腦會談尚無定論，日期（21日）本身也不在討論或考慮之列。

據韓聯社表示，15日早些時候，日本新聞網JNN援引多個外交消息源報道稱，韓美首腦會談議程目前傾向於安排拜登21日先訪韓，再訪日出席美日印澳Quad領導人峰會。

《朝日新聞》15日報道稱，拜登將於5月22日訪問日本，23日與日本首相岸田文雄舉行會談。

據媒體此前報道，尹錫悦派出的韓美政策協商團訪美期間曾表示，希望借拜登訪問亞洲之機儘早舉行韓美首腦會談。4月5日，尹錫悦派遣的韓美政策協商代表團訪問美國白宮，團長樸振與白宮國家安全顧問沙利文舉行會談，並向其轉交了尹錫悦寫給美國總統拜登的親筆信。

尹錫悦4月7日表示，將加強對金正恩政權核及導彈威脅的威懾力。尹錫悦的顧問稱，這些舉措可能包括引入更多美國軍事裝備。他表示，在之前訪問華盛頓期間舉行的會談中，他們便尋求將航空母艦、核轟炸機和潛艇等美國戰略資產重新部署到朝鮮半島。

英媒4月6日報道稱，一位白宮官員在被問及美國是否支持向韓國進行戰略部署時表示，雙方就美國的國防承諾進行了「廣泛討論」，但未作出詳細說明。