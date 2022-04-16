莫斯科號巡洋艦事件恐釀「斷箭」意外？同類事件美國發生過32次

俄羅斯導彈巡洋艦「莫斯科」號（Moskva）被烏克蘭專家4月15日指出，它出事時可能搭載兩枚核彈頭。它爆炸並沉沒或已構成「斷箭」（Broken Arrow）事件。



「斷箭」是美軍用來定義核子與輻射意外，以及事件程度的用語，意即涉及核武、核彈頭或核元件之意外，但是沒釀成核戰風險的事件。這包括意外或不明的核爆炸、核武起火、輻射污染、核資產丟失或被盜竊等。

「莫斯科」號上配備「火山」反艦導彈（Vulkan），它們可搭載核彈頭。

烏克蘭研究機構「陸軍、轉化和裁軍研究中心」（CACDS，暫譯）副主任薩穆西（Mykhailo Samus）15日表示，「莫斯科」號可能已搭載兩枚核彈頭。但他指，「莫斯科」號上發生爆炸時，這些核彈頭可能被放在一個「受保護」的地方，因此它們可能沒受損。

自1950年代起，美國防部通報發生過的「斷箭」事件已有32宗，當中3宗最引人注目的，都涉及熱核武器。

第一宗是1957年5月22日，一部B-36轟炸機在新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）上空誤投一枚氫彈。由於炸彈的可裂變鈈成分單獨存放在機上，因此沒有發生引爆炸彈所需的核連鎖反應。

第二宗是1961年1月24日，一部B-52轟炸機在北卡羅來納州墜毀。它出事時機上搭載2枚氫彈。它們直直墜落，其中一個深入一個泥地，尾部末端距離地面有20呎（約6.10米）。有關方面完成挖掘後將它就地棄置。它的核物料大部份都已被取回，但現場有部份鈾元素遺留；時至今日，已無輻射被探測得到。另一枚墜落時，它的降傘有打開，最終卡在一棵樹上。它最終大致上完好無缺。

第三宗是1966年1月17日一部B-52轟炸機在西班牙帕洛馬雷斯（Palomares）上空與波音KC-135空中加油機相撞。機上當時有4枚氫彈釋出，1枚落入地中海、3枚墜落地上，後來均被尋回。