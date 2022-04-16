烏克蘭｜專家：莫斯科號或搭載2枚核彈頭　恐有「斷箭」危機

烏克蘭專家4月15日稱，俄羅斯導彈巡洋艦「莫斯科」號（Moskva）可能搭載兩枚核彈頭。它爆炸並沉沒，可能已構成「斷箭」（Broken Arrow）事件。



「斷箭」是美軍用來定義核子與輻射意外，以及事件程度的用語，意即涉及核武、核彈頭或核元件之意外，但是沒釀成核戰風險的事件。這包括意外或不明的核爆炸、核武起火、輻射污染、核資產丟失或被盜竊等。

「莫斯科」號上配備「火山」反艦導彈（Vulkan），它們可搭載核彈頭。

烏克蘭研究機構「陸軍、轉化和裁軍研究中心」（CACDS，暫譯）副主任薩穆西（Mykhailo Samus）15日表示，「莫斯科」號可能已搭載兩枚核彈頭。但他指，「莫斯科」號上發生爆炸時，這些核彈頭可能被放在一個「受保護」的地方，因此它們可能沒受損。

《福布斯》雜誌烏克蘭版（Forbes Ukraine）14日稱，「莫斯科」號或已令俄軍損失7.5億美元。

美國軍事新聞網站的總編輯斯普恩茨（Sean Spoonts）對美國《新聞周刊》（Newsweek）說，俄軍若要增建一艘新戰艦來取代「莫斯科」號，可能要花費7億美元，惟他懷疑俄軍沒足夠的金錢來添置新戰艦。