美國匹茲堡派對驚傳槍聲　疑犯連開50槍　200人拔腿逃命

撰文：許懿安
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美國發生涉及多人的槍擊案。賓夕法尼亞州（Pennsylvania）匹茲堡（Pittsburgh）阿勒格尼（Allegheny）當地時間4月17日凌晨傳出槍聲，目前已知11人中槍受傷，其中2名青少年死亡、3人重傷。警方仍在調查。

匹茲堡警方稱在當地時間凌晨零時30分接報。案發地點是出租住宿民宿平台Airbnb房源，位於東阿勒格尼（East Allegheny）社區。當時200人在裏面舉行派對。

警員抵達現場時，看到多人奔跑離開現場，以及登上汽車開走。警方稱，很多參加派對的人都是未成年。

據初步了解，槍手「至少開出50槍」，大部分非中槍傷者出現挫傷及撕裂傷等在逃走期間出現的傷勢。有人情急之下跳窗逃生，發生骨折、有割傷或撕裂傷等。

匹茲堡警方目前尚未透露2名死者死因，他們仍在蒐集有關證據，並指犯案現場多達8個，涉及區內數個街區。

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