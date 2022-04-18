烏克蘭｜澤連斯基：不會放棄烏東領土以換取停戰

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月15日接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時表示，烏克蘭不會以放棄東部領土來換取與俄羅斯結束戰爭。



CNN 4月17日刊登澤連斯基的訪問。澤連斯基在訪問中指出，如果俄羅斯能夠佔領頓巴斯地區（Donbas），烏克蘭不能保證俄方不會再次試圖佔領首都基輔（Kyiv）。他認為，頓巴斯地區的戰鬥將影響整個戰爭的走向。

澤連斯基說，雖然俄軍撤離了基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯作車尼哥夫），但這並不意味俄軍一旦佔領頓巴斯地區便不會再次前往基輔。

澤連斯基表示，烏克蘭準備好抗戰10年。「我們希望解放我們的國家，拿回自己的東西。為此我們能夠與俄羅斯對戰10年。我們可以走這條路。」澤連斯基又呼籲西方國家加快對烏克蘭供應武器，「今天或者明天就需要裝備。」

他稱，如果有談判機會，烏方將進行談判，但拒絕在俄方「最後通牒」下進行談判。

他又指，認同美國總統拜登（Joe Biden）之前指烏克蘭出現種族滅絕的說法，並透露上週已邀請法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問烏克蘭，親眼見證俄羅斯軍隊犯下「種族滅絕」的證據，而馬克龍一直避免使用這個詞。

澤連斯基認為，馬克龍迴避使用「種族滅絕」一詞，是因對方認為這會損害與俄羅斯進行外交接觸的機會，「我只是告訴他，我想讓他明白，這不是一場戰爭，而是『種族滅絕』。我邀請他到訪，若有機會，他將來到烏克蘭親眼見證，我相信屆時他就會明白。」

馬克龍4月13日稱在使用「種族滅絕」這措辭時最好小心，尤其是「烏克蘭人與俄羅斯人是兄弟民族。」