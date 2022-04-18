法國大選｜逾66%左翼選民第二輪投票擬棄權

法國總統選舉首輪投票中得票第3而落敗的極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的大部分支持者在意向調查中表示，拒絕在總統選舉第二輪中投票，或是會投廢票。



法國電視台「France 24」4月17日報道，這項當天公布的內部調查顯示，約21.5萬受訪者中，逾66%表明對第二輪選舉棄權、投白票甚或破壞選票，僅33%人表示將投票給爭取連任的總統馬克龍（Emmanuel Macron）。極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）則不列為選項。

另一項民調指顯示，大約33%梅朗雄支持者會投票給馬克龍，16%人則支持馬林勒龐。但有超過50%受訪者拒絕發表投票意向。

梅朗雄在第一輪投票中排名第3，得票率22%，未能參加第二輪角逐，其支持者意向相信會左右4月24日舉行的第二輪投票結果。梅朗雄初選落敗後呼籲選民不要投票給馬林勒龐，但沒有表態要求支持者轉投馬克龍。

馬克龍和馬林勒龐由於在首輛投票中，得票居前兩位，將參加4月24日舉行的總統選舉第二輪角逐。兩人目前都致力爭取左翼選民支持自己。

馬克龍4月15日向法國新聞廣播電台（Franceinfo）表示，如果他連任，會推動在歐盟境內為行政總統（CEO）薪水設上限，有關議題已成為法國總統選戰的熱門話題。馬克龍是一名前投資銀行家，在任5年期間一直努力擺脫困擾着他的「富豪總統」標籤。