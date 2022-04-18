菲律賓大選｜兩強對決謠言滿天飛　4名候選人強調不退出

菲律賓4名總統候選人4月17日共同強調不會退選。



根據《菲律賓星報》（Philippine Star），馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、參議員拉克森（Panfilo Lacson）和前國防部長岡薩雷斯（Norberto Gonzales）連袂在馬卡蒂（Makati）的馬尼拉半島酒店會見傳媒，期間強調會完成競選活動，儘管有人嘗試讓他們退選。

菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）本來也打算出席記者會但沒有現身。他透過發言人指，「儘管其他候選人發起黑色宣傳，（但他）永不退出」。帕奎奧與3人發表聯合聲明稱：「我們每個人都會繼續自己的總統競選活動，並努力成為值得人民挑選的選擇。」

菲律賓總統大選：圖為4月13日，菲律賓總統候選人小馬可斯在奎松出席競選集會。（AP）

菲律賓5月9日大選。民意顯示，菲律賓已故前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）維持明顯領先優勢，現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）則排第二。

拉克森稱：「有許多嘗試，把選民的選擇限制在兩人（小馬可斯和羅布雷多）。這就是我們開這次（記者會）的原因」。他沒有指明是誰做出這些嘗試，不過呼籲羅布雷多退選，讓他們擊敗小馬可斯。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，羅布雷多對這場新聞發布會不為所動。她告訴支持者：「明天還是，我們的競選只剩下20日，我要求你不要遭情緒掌控。不要說他們的壞話。讓我們專注競選，人對人，將心比心。我們有個國家要為之而戰。」

一份6日公布的民調顯示，小馬可斯支持度維持在56%，副總統羅布雷多則為24%。而排在其後的莫雷諾、帕奎奧和拉克森分別有8%、6%和2%。