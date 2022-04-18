斯里蘭卡內閣重組　財長復職　總統家族3人被撤換

俄衛網4月18日據新聞網站Ada Derana報道，斯里蘭卡（Sri Lanka）總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）18日宣布任命17位新內閣成員。不過在連日示威中被要求下台的總統和總理馬欣達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）繼續在任。



在新的任命中，有內政部長、衛生部長、能源部長和公共安全與旅遊部長等。總統新聞局指出，總統拉賈帕克薩、總理馬欣達・拉賈帕克薩、外交部長佩里斯（Gamini Lakshman Peiris）和財政部長薩布里（Ali Sabry）仍擔任原職務。

斯里蘭卡陷入經濟危機後，拉賈帕克薩4月4日任命薩布里為新任財政部長，但薩布里5日辭職。

《印度教徒報》（The Hindu）18日稱，拉賈帕克薩家族中，總統兩名兄弟恰馬爾・拉賈帕克薩（Chamal Rajapaksa）、巴西爾・拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa），還有總理馬達欣之子、青年與體育部長納馬勒（Namal Rajapaksa）都從他們原來所任的內閣要職中退下來。

4月3日，斯里蘭卡內閣的所有部長在該國大規模抗議活動的背景下遞交了辭呈。

圖為2022年4月11日，斯里蘭卡反政府示威者在位於科倫坡的總統辦公室外堵塞出入口。他們要求總統為國家獨立以來最嚴重的經濟危機辭職。（AP）

該國正在經歷自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機。這場危機是由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行導致遊客流量受限引起外匯短缺，從而造成國家無法購買充足的燃料。另外，疫情嚴重打擊斯里蘭卡的旅遊業，它是斯里蘭卡的關鍵外匯來源，另外在國外工作的斯里蘭卡人的匯款也減少了。國內的食品、基本必需品、燃料和天然氣出現嚴重短缺。

斯里蘭卡當局上週宣布過渡期內的外債違約，直到以符合國際貨幣基金組織（IMF）支持的經濟調整計劃的方式對這些債務進行重組。斯里蘭卡的外債金額預估為510億美元。

與此同時，數以千計示威者繼續在位於科倫坡（Colombo）的總統秘書處附近進行抗議，地點在加費爾斯草地（Galle Face）。過去數天以來，巴杜勒（Badulla）、加勒（Galle）及賈納夫（Jaffna）等地都有示威者加入。斯里蘭的反政府示威已持續數月，但最近抗議活動愈來愈多。

國會擬在19日復會，反對派稱會對政府提出不信任動議。