斯里蘭卡無法償還外債擬再借10億美元　中國外交部表態

斯里蘭卡財政部4月12日正式宣布所有外債均無法償還，有消息稱擬從中國再借10億美元用於償還舊債。中國外交部發言人趙立堅回應事件。



據中國外交部官方網站4月12日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會，有外國記者提問稱，斯里蘭卡採取不同尋常的舉措，包括告知債權人可能出現債務違約、暫停償還部分外債，以此保存日益縮減的美元儲備，支付食品和燃料進口。同時，斯里蘭卡擬向中方借款10億美元，用以償還將於2022年7月到期的中國貸款。外交部對此有何評論？

趙立堅回應稱，「我可以告訴你的是，中國和斯里蘭卡建交以來，兩國始終相互理解、相互支持。中方一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，未來我們還將繼續這麼做。

同一天，斯里蘭卡財政部4月12日承認，將無法償還510億美元到期貸款以及利息。強調隨着斯里蘭卡國庫裏外匯告罄，除公開承認，「別無他途」。

斯里蘭卡財政部同時針對包括多個外國政府在內的債券方表示，若能以本國貨幣支付，則斯里蘭卡仍有財力。並披露，一項國際貨幣基金組織（IMF）參與的對斯里蘭卡的援助計劃即將啟動。

德新社提到，斯里蘭卡的債權方包括多個外國政府，如中國政府和日本政府，它們分別佔有斯里蘭卡10%的債權，接下來是印度（5%）。其中，中國方面發放的貸款主要用於斯里蘭卡國內的基礎設施建設。