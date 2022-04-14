斯里蘭卡駐華大使：我們已到絕境　請求中國提供25億美元救助還債

斯里蘭卡財政部正式宣布所有外債均無法償還後，斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）4月13日表示，斯里蘭卡希望從中國得到25億美元救助。



據俄羅斯衛星通訊社4月13日報道，科霍納希望中國能撥出25億美元作為斯里蘭卡財政支持，「在嚴重的經濟危機條件下斯里蘭卡希望從中國得到10億美元借款來償還應在2022年7月償還的現有債務以及15億美元貸款用於購買包括紡織品在內的中國產品」。

科霍納說：「考慮到我們關係的特點，這種温暖親密的友誼以及斯里蘭卡的絕境，我想說，我相信中國會正面回答我們的請求。」

此外，科霍納披露上周收到了中國政府方面的保證，借貸款合同正在積極研究。不過，科霍納沒有指出提供金融幫助的條件以及準確的時間框架，初步認為，這指的是幾周時間。

在這前一天，斯里蘭卡財政部4月12日宣布，將無法償還510億美元到期貸款以及利息，強調隨着斯里蘭卡國庫裏外匯告罄，除公開承認，別無他途。 斯里蘭卡財政部同時針對包括多個外國政府在內的債券方表示，若能以本國貨幣支付，則斯里蘭卡仍有財力。並披露，一項國際貨幣基金組織（IMF）參與的對斯里蘭卡的援助計劃即將啟動。

對於上述問題，中國外交部發言人趙立堅4月12日回應稱，中國和斯里蘭卡建交以來，兩國始終相互理解、相互支持。中方一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，未來我們還將繼續這麼做。