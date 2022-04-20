極左與極右夾殺　馬克龍能否讓法國再次偉大？｜專家有話說

2022年4月10日，法國總統大選登場。在第一輪投票中，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）以4個百分點差距，險勝極右派候選人勒龐（Marine Le Pen）。兩人將在24日的第二輪選舉中再次對決。對此議題，台北論壇基金會於4月15日邀請到台灣大學社會科學院院長、政治學系莫內講座教授蘇宏達，以及台灣前駐法國及比利時副代表薩支遠，就「法國大選、歐洲安全、歐盟未來」為題發表演講，探討法國未來政局，與歐洲安全前景，活動主持人為台北論壇基金會執行長楊永明。此為系列報道一篇（共二篇）。



法國的四大政治特色

蘇宏達指出，若有訂閲英國《經濟學人》（The Economist）雜誌的讀者，便可發現，近兩期封面主題都是「一定要贏」，前一期是烏克蘭，這一期是法國的馬克龍，可見世界都很關注法國選舉。蘇宏達引用法國人常講的一組詞，「La France dans le monde」，意指法國在世界上的位置，蘇宏達表示，法國面積約有55萬平方公里，是台灣的17倍，其實並不算大；從國內生產總值（GDP）來看，法國數據約為3萬億美元，相較之下，美國數據高達20萬億美元，中國有17萬億美元，德日也都在5萬億美元左右，故法國成績並不特別突出。

但蘇宏達也指出，法國有四大特色。第一，法蘭西殖民帝國瓦解之後，法國仍保有許多海外領土與屬地，且大多分佈在印太地區及南太平洋，遍及五大洲。在歐洲諸多國當中，法國是唯一在印太地區保有領土並駐軍的國家，其也屢屢強調此點，認為自己可在印太戰略中扮演角色。此外，法國也是全世界專屬經濟區（EEZ）最大的國家，涵蓋面積高達1,169萬平方公里，第二名的美國約有1,135萬平方公里。因為這個原因，法國在面對2016年的南海仲裁案時，態度異常謹慎，因其也有不少海外島嶼，南海仲裁案的判決不見得對其有利。

第二，因法國過往的殖民歷史，法語集團多達29國，是非常龐大的存在。同時，法國也透過經濟、文化以及軍事力量的援助，領導了包括法語集團在內的多個國家，例如非洲金融共同體法郎（West African CFA franc，又稱西非法郎），便是倚仗法國的支持。上述集團在國際組織中，往往會跟隨法國投票，每次大約都能貢獻25票到30票的數額，增加了法國的國際政治話語權。

台北論壇基金會於4月15日邀請到台灣大學社會科學院院長、政治學系莫內講座教授蘇宏達（右），以及台灣前駐法國及比利時副代表薩支遠（左），就「法國大選、歐洲安全、歐盟未來」為題發表演講，探討法國未來政局，與歐洲安全前景，活動主持人為台北論壇基金會執行長楊永明（中）。（台北論壇基金會供圖）

第三，法國的政制相當特別。在政黨隨時間變化，不斷增生、分裂、重組的情況下，半總統制、兩輪投票制的出現，維持了法國的政治穩定。如今政治學界要研究「半總統制」的可行性，往往都要引用法國的例子來佐證，若沒有法國存在，恐怕「半總統制」的正當性就會鋭減。

至於法國為何會發展出半總統制，蘇宏達指出，法國堪稱「政治制度的實驗場」，各種制度都實驗過，包括總統制與內閣制，但結果都功敗垂成。總統制在法國的實踐最後走向獨裁，與美國經驗不同，蘇宏達補充，美國總統制能成功的關鍵，在於美國立國的小政府、地方分權精神，故中央行政權本來就受到限縮，沒有國營企業的存在，總統權力再大，也不能凌駕社會之上；但同樣實施總統制的巴西，便出現獨裁問題，因為總統掌握了國營企業，此點法國亦然。

而實施內閣制時，因為多黨林立的不穩定性，導致法國無法產生有力的中央政府，被許多法國人認為是導致二戰戰敗、1958年撤出阿爾及利亞的原因之一，即內閣制下難有強大的國家，內閣制也捍衛不了國家安全，故才會有戴高樂將軍（Charles de Gaulle）的再回歸，以及半總統制的出台。

第四，蘇宏達表示，法國外交戰略的設計，是「在歐洲事務上與德國並肩，在全球事務上與英美爭鋒」。其指出，法國自視世界大國、歐洲大國，不僅是核武俱樂部的成員，也是聯合國安全理事會成員；而德國只是「復興中」的歐洲大國，法國雖會在歐洲事務上與德國合作，包括歐盟與歐元議題，卻不會在面對全球事務議題時，還把德國當作平等的合作伙伴。

蘇宏達提到，法國的外交目標是成為世界一級的國家（Quest for the first rank），其內涵未必是要與美國平起平坐，也不一定要成為超級強權，而是要在國際事務上擁有發言權，任何重要議題，各方都必須詢問法國的意見。法國政壇不分黨派，皆奉此為外交政策的核心目標，從戴高樂至今都沒有變。這就是為何馬克龍要在俄烏衝突上積極表現、展開協調的原因。

法國總統馬克龍2022年4月10日在位於巴黎的競選總部發表講話。（AP）

「三足鼎立」的自我定位

蘇宏達進一步指出，冷戰時期，法國便有一種「三足鼎立」的自我定位：我們法國與歐洲，是位處美國與非西方之間的存在。故法國對美國的態度，向來是結盟而不扈從，這也是戴高樂何以在1966年退出北約軍事組織的根據，也就是法國確實需要聯盟，但在平日不允許北約將領來指揮法國軍隊。

蘇宏達提到，當時有人反問戴高樂，「若蘇聯紅軍攻打法國怎麼辦？」戴高樂也表示，不用擔心，一來美軍駐紮在德國，便是形同保護法國。戴高樂認為，最高明的戰略安排，就是讓盟軍駐紮在別人家裏，卻又能保護自己，畢竟紅軍打來，總是要先越過德國，才能打到法國。

二來，法國擁有核子武器，且發展核武的同時，也發展中程彈道導彈，射程都是1,000公里左右，恰好就是巴黎到柏林的距離。意思就是，只要蘇聯從波蘭或柏林出兵向西打，進入德國領土，法國便啟用戰術核武「保護德國」，但實際上是要一次解決2個敵人：將核武打到德國領土，既消滅紅軍，也把德國打啞，這就是戴高樂當時的策略。

蘇宏達指出，德國前總理阿登納（Konrad Adenauer）也曾問過戴高樂，為何法國導彈總是中程的，戴高樂當然回答：「為了保護德國。」但其目的還是想要「一石二鳥」。蘇宏達也補充，法國的核武戰略還有一要點，那就是「首先使用核武」，用「以小博大」的姿態來嚇阻核武大國，只要紅軍一向西行動、進入德國，法國便會動用核武，「就賭你跟不跟」。

蘇宏達進一步表示，法國「三足鼎立」的戰略設計中，也包括將自己打造為美國與非西方之間的「橋樑」。過去所謂非西方，大體是指蘇聯，如今則是中俄。1964年法國與「中華民國」斷交，並與中華人民共和國建交，便是希望在法蘇和解前，先把中國拉入相對親近西方的地帶，也就是在敵人（蘇聯）的後方製造新敵人（中國），好讓敵人（蘇聯）降低對自己的敵意。

蘇宏達指出，這種概念其實跟密特朗（François Mitterrand）對德國的態度非常類似，也就是盡一切所能，避免德國的統一與坐大。蘇宏達揭露，密特朗其實曾與戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）合作，要阻止東西德統一，後來眼見民族主義浪潮難擋，戈爾巴喬夫也權力不穩，便開始籌組創建歐盟，為的也是淡化德國在歐洲的政治角色。

極左與極右的崛起

回到法國總統第一輪選舉結果，蘇宏達表示，就意識形態區分，中間偏右（也有人認為其屬中間偏左）的馬克龍獲得27.8%的選票，極右派的勒龐獲得23.1%的支持，極左派的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）則獲得21.9%的票數。

蘇宏達分享，自己曾至法國極左與極右群體的集會周遭觀察。極左集會的人種組成相對多元，看到身為華裔的蘇宏達，態度非常親切，並積極遊說其投給梅朗雄，把梅朗雄描述為救世主，「如果不投他，法國完蛋、歐洲完蛋，世界也沒救了」；極右集會的現場氛圍則較肅殺，蘇宏達即便未進入會場，只在附近觀察，集會者都會帶有敵意的問：「你哪裏來的？來這裏做什麼？」

2022年法國總統大選的第二輪投票將於4月24日舉行，這是勒龐繼2012年和2017年之後，第三次參選法國總統，也是她再度與馬克龍在決選交鋒。（Getty）

蘇宏達指出，梅朗雄的得票率上升，代表了傳統社會黨（左派）的弱化。社會黨曾是法國執政黨，此次卻只取得1.7%的選票，從其底下分裂出去的綠黨，歸屬左派陣營，也只取得4.6%的選票，兩黨相加不過6.3%；而傳統戴高樂留下的共和黨（右派），此次得票率也非常慘淡，只有4.8%。此次選舉結果顯示，法國左右兩大執政黨都在急速弱化，而大幅成長的極左派與極右派，此次都拿到30%左右的選票，兩派皆訴諸「仇恨」與「對立」，對法國未來的政治生態將是不穩因子。

蘇宏達指出，極右派動員群眾仇恨的基礎，是「族群」與「種族」。勒龐的父親亦為極右領袖，阿爾及利亞戰爭退伍軍人出身的他，曾在集會時講出一句名言：「法國有多少失業人口？300萬；法國有多少移民？300萬！」台下便群情激憤高呼：「趕出去！趕出去！」這便是政治動員的典型模式，動員方給出上聯，並引導被動員方自己給出下聯。

蘇宏達表示，當然法國也曾大力掃蕩非法移民，例如出動警察包圍非法移民聚居地，並將其強制遣返，但非法移民也很知道怎麼應付，例如在被送到登機口時，便大聲高呼「我有炸彈」，航空公司只能拒載，此外也有不少左翼法國人，會集體阻止遣返非法移民。蘇宏達提到，法國極左派的動員基礎，便是「階級對立」。

蘇宏達總結，在第一輪選舉中，極右派與極左派各拿下了近30%選票，兩邊加總起來將近六成。2017年法國大選時，馬克龍拿下66.1%的選票，勒龐拿了33.9%，此次或許會接近這種結果，但極左與極右意識形態的升高是非常危險的，勒龐的父親過往與希拉克（Jacques Chirac）對決時，只拿到了17.8%的選票，如今女兒勒龐已經能拿到30%以上的選票，未來即使馬克龍連任，法國的政治恐怕也會不穩。6月法國即將舉行國會大選，也就是下議院選舉，目前馬克龍領導的執政聯盟握有過半席次，但此次可能選舉後，席次可能會下滑。

法國巴黎聖母院4月15日踏入大火發生3周年，重建工作仍在進行。總統馬克龍15日偕夫人前往視察重建進度，並稱聖母院有望2024年重新向遊客開放。（AP）

馬克龍的前路

蘇宏達認為，馬克龍在第二輪選舉中出線概率較大，其也由此提出對馬克龍的幾點觀察。

首先，蘇宏達認為馬克龍是「非常法國的精英」。所謂「法國精英」具有以下四大特點：第一，有「大國」情結，認為法國曾經輝煌，只是現在比較倒楣，所以才會被英美壓制；第二，崇尚大計劃，例如薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）就曾認真提出所謂「地中海聯盟」，雖說在難民危機時，這個聯盟一點用都沒用，但薩爾科齊確實很認真在提；第三，具有全球事務野心；第四，不滿被德國超越，畢竟歐債危機爆發前，德法在歐洲的互動向來是「法國出頭，德國出力」，但現在情勢顛倒；第五，具有強烈的地緣政治概念。

其次，蘇宏達表示，馬克龍是非常親歐洲的領袖，強調歐洲必須要進一步整合，特別是國防的整合，且認為歐洲必須保持對美國的自主性，才能立足於世界。

第三，蘇宏達指出，馬克龍重視佈局與發展，認為俄羅斯對法國而言是「某種潛在可以牽制德國的一個合作夥伴」，故在此次俄烏衝突中，其對外表現便不如美國強硬，因為「拉俄制德」向來是法國地緣政治的重要考量。

第四，馬克龍是第一位公開談論法國1958 年以前、於阿爾及利亞殖民並犯下戰爭罪行的總統，此議題是法國社會的長年禁忌，但馬克龍願意提，顯示他是一個自由主義者。最後，蘇宏達引用德國前總理默克爾對馬克龍的評論，「他很聰明，但實在鋒芒太露了。」

而綜合上述對馬克龍的人格特質分析，蘇宏達總結，馬克龍若連任，將會設法疏離德俄關係。其次，其將開始推動歐洲國防整合，再來則是強化法國在印太地區的作為，但當然這必須等俄烏情勢緩和後，才有餘力這麼做。蘇宏達指出，馬克龍政府也在二月時宣布一項中法共同開發計劃，這是第一個由歐洲國家政府公開協力，以第三方的概念提出的共同開發、共同援助的計劃，經營非洲是雙方合作的一大重點。故未來法國的對華政策，也非常值得關注。