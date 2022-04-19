新加坡下任總理人選黃循財：嘗試圍堵中國崛起不會有效

新加坡總理李顯龍「準接班人」、財政部長黃循財訪美時談及中美關係，黃循財指嘗試圍堵中國崛起不會有效，只會讓中國開發本土科技，自定國際規則。



據新加坡《聯合早報》報道，新加坡財政部長黃循財於華盛頓當地時間4月18日上午出席美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）2022年宏觀周活動。這是黃循財4月14日被確立為新加坡第四代領導班子領軍人後的首個出訪行程。

黃循財：圖為2021年4月14日，新加坡財長黃循財在Facebook發布自己的個人照片。（Facebook@Lawrence Wong）

黃循財在致辭後的對話環節中表示，中國的增長趨勢不可阻擋，嘗試圍堵中國崛起不僅十分困難也不會有效，將中國排除在現有國際體系之外，而且只會讓中國更下定決心自力更生，包括開發本土科技和自行設立另一套國際規則。

黃循財稱，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，各國都希望雙方能繼續交流，找出在共同關注的議題上合作的方法。

黃循財稱，中國將有自身的發展，美國沒有能力讓中國變得更像美國，但就算彼此存在差異，美國和中國都有共同關注的議題，包括如氣候變化等全球議題、應對大流行，甚至是核不擴散。

此前，李顯龍4月14日宣布決定由黃循財擔任第四代團隊領導。彭博社評論稱，李顯龍宣布決定，黃循財成為接班人，這實際上為黃循財成為新加坡下一任總理鋪平了道路。

分析稱，在新冠疫情襲擊新加坡後，黃循財成為協調對抗疫情的總指揮之一，雖然初期的決策失誤，導致新加坡疫情急升，但在調整策略後，讓新加坡成為首批宣布與病毒共存抗疫方針的國家，現在新加坡疫情已經穩定，一度成為「共存典範」，帶動黃循財個人聲望急升。