新加坡財長黃循財作風「貼地」　未來總理熱門人選係「大細路」？

撰文：房伊媚
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新加坡財長黃循財（Lawrence Wong）獲選為人民行動黨第四代團隊領袖，有聲音認為他有可能接替李顯龍擔任總理。高官通常予人一種嚴肅而拘謹的感覺，惟新加坡財長黃循財是個例外。

黃循財愛用社交媒體，他擔任教育部長時，已在短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）開設帳號。

他除在節日時透過TikTok向網民發表賀詞外，也有上傳他到訪學校時，與學生一起玩「層層疊」的影片。雖然他已年屆49，仍與兒童打成一片。

黃循財：圖為2021年4月24日，時任新加坡教育部長黃循財到訪當地一間學校時，與學生坐在一起上課。（Facebook@Lawrence Wong）

像個「大孩子」

他2021年4月到訪一間學校時，也趁機重溫校園生活，與其他「同學」一起坐在課室的座位聆聽老師講課。他將自己專心「上課」的照片上傳至Facebook，有眾民覺得這情景很有趣，認為黃循財就像是一個「大孩子」。

親切以外，他主動溝通的作風，利於了解民眾想法。他「下課」後曾與老師討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後的教育問題，也與學生談及終身學習的議題

身為政府高層的他日常公務繁忙，他卻願花時間「落區」，對民眾意見表現出認真看待的態度。這令民眾覺得他與眾不同，支持度亦提升。有網民2021年在他的TikTok帳號中留言對他說：「請擔任下一任總理！」

引起共鳴

他2021年4月在Facebook向民眾介紹新推出的教育制度時，選擇以自己的童年經歷為切入點。他分享自己的小學成績報告的照片，大談自己兒時校園生活，以及選校的過程。

他這樣做除了能滿足網民的好奇心，吸引他們閱讀他的帖文，也能證明自己也是「過來人」，絕對明白國民對教育的需求。

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