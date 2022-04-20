俄財長將參與華盛頓G20財長會　美財長表態避開俄羅斯人

二十國集團（G20）財長會即將在美國華盛頓召開，在俄烏局勢導致美俄關係進一步緊張之際，俄羅斯宣布俄財長將率團參與G20財長會，美國財長則表態將避開俄羅斯人。



據俄羅斯衛星通訊社4月19日報道，俄羅斯財政部新聞部門發布消息稱，俄財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）將率領俄羅斯代表團，參加在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議框架下在華盛頓召開的G20會議。

會議將以混合方式進行，可親臨會場，也可遠距離以視像方式參與，俄財政部暫未說明俄羅斯代表團將以哪種形式參加。G20輪值主席國印尼4月14日曾指俄羅斯會以視像形式參加。

G20財長和央行行長會議將在國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議框架下於4月20日在華盛頓開幕。

2016年4月14日，在美國首都華盛頓，俄羅斯財政部長西盧安諾夫（左）出席金磚國家開發銀行（金磚銀行）理事會會議。（新華社）

據美聯社報道，兩名美國財政部高級官員18日透露，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）計劃20日跳過部份G20會議，以示對俄羅斯的抗議，並將敦促國際貨幣基金組織和世界銀行成員加大對莫斯科的壓力。

據美國官員透露，耶倫將出席包括開幕禮在內的部份活動或會議，但拒絕參加一些有俄羅斯官員的會議。

耶倫計劃在G20財長會議期間會見烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal），但她將盡量避免與俄羅斯官員接觸。2022年的G20財長會議將持續到4月22日，包括虛擬活動和現場活動。

2021年7月9日，美國財政部長耶倫（中）抵達意大利威尼斯參加G20財政部長和央行行長會議。（AP）

據報耶倫會避開某些會議，但將參加其他重點討論烏克蘭危機帶來的經濟影響的會議。這名官員表示，耶倫不希望俄羅斯官員的存在阻止美國及其盟國在G20會議背景下必需要做的工作。