俄烏衝突｜耶倫開口提制裁可能　美國繼續渲染中國角色

烏克蘭戰爭爆發的原因非常清晰，一是當事主角烏克蘭一面倒向西方，沒有處理好國內民族矛盾與大國關係的政治智慧；二是俄羅斯在兼併克里米亞後食髓知味，想恃強凌弱，以北約東擴為理由兼併烏克蘭其它領土；三是以美國為首的北約不斷東擴，想把烏克蘭納入其中，把進攻性武器佈置在俄羅斯附近，激起了俄羅斯的安全關切，給了後者動武以充分理由。

不管怎麼說，烏克蘭戰爭都是傳統意義上西方之間的地緣安全與軍事對抗，是一場利益爭奪，戰爭肇因和中國沒有任何關係。中國不會也不應該在這場西方「表兄弟」的群毆中站隊，更不應該為這場戰爭承擔任何責任。

但有意思的是，戰爭爆發後，除了拜登（Joe Biden）、布林肯（Antony Blinken）、沙利文（Jake Sullivan）等美國外交與安全圈子的高級官員不斷拿中國說事，最近，連美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也開始頻繁把這場戰爭和中國關聯起來討論。

4月6日，在美國參議院的一場聽證會上，耶倫在談到台灣問題時就表示，一旦中國果真如同某些人擔心的那樣對台灣採取軍事行動，美國準備「運用一切制裁工具」對中國實施制裁，就如同美國與盟友如今針對俄羅斯進軍烏克蘭發動制裁一樣。

她還說，美國正和盟邦密切合作，希望針對台灣可能面臨的威脅作出適當回應，北京不應該懷疑美國動用制裁工具的決心。

隨着戰爭遷延，俄烏兩國遲遲達不成停火協議，4月13日，在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的一次發言中，耶倫又做了一番表示，她說中國應運用與俄羅斯的特殊關係，遊說莫斯科停戰。

據美聯社報道，耶倫當日在華盛頓智庫大西洋理事會上發言指，如果中國現在不尊重主權和領土完整，就難以期望國際社會將來遵守北京方面提出的同類訴求。她還說，中國如何回應西方國家的果斷行動，將影響各國未來對中國的觀感和在經濟上的合作。

問題是，戰爭之禍某程度上源自美國，如果不是以美國為首的北約在烏克蘭上下攛掇，給了俄羅斯和普京（Vladimir Putin）動武的藉口，戰爭可能根本不可能爆發。如今，俄烏雙方打起來了，作為縱火者的美國搞不定，卻讓中國去滅火？

在這場發言中耶倫還表示，損害美國及盟友對俄羅斯制裁的國家將需要為有關行為負責。雖然她沒有透露細節，只強調俄羅斯持續在烏克蘭的戰事重塑全球經濟形勢，當中包括推動國際合作的概念，但她的言外之意不言而喻。

另外耶倫被問到全球糧食短缺及通脹問題或影響各地政治不穩時，指這將會是國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）下周在華盛頓舉行的年會上討論的迫切問題，希望在會上研究解決饑荒。

耶倫早前曾向國會表示，俄羅斯的軍事行動會令烏克蘭等地帶來巨大的經濟影響，再加上能源、金屬、小麥等產品價格上升，令通脹壓力進一步增加，因此耶倫希望與其他國家合作，一同應對能源供應問題。

不過在俄羅斯被禁止能源出口交易的情況下，對如何解決全球能源供應，尤其是歐洲面臨的能源供應短缺問題，耶倫並沒有給出任何具體可行建議。