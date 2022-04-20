古巴準備與美國恢復討論移民問題

古巴經常有民眾冒生命危險企圖偷渡到美國，古巴政府4月19日宣布派員前往華盛頓，與美國官員討論移民問題，是兩國關係在四年前陷入緊張以來，首次討論有關問題。



美聯社報道，古巴外交部在Twitter公布有關消息，指會面將於21日在華盛頓舉行，哈瓦那方面派出副外長德科西奧（Carlos Fernández de Cossio）率領。

根據協議，美國和古巴須在每年舉行兩次會議，而最近一次已經是在2018年7月舉行。不過時任總統特朗普（Donald Trump）決定取消前朝奧巴馬（Barack Obama）的和解政策，並加強制裁古巴，包括取消民眾匯款到古巴、禁止郵輪到當地、限制到當地航班、懲罰在古巴運作的第三國家企業等。

另外特朗普政府亦在2018年撤出美國駐古巴大使館人員，導致數以萬計人士無法完成家庭團聚申請，或是被迫透過南美洲國家圭亞那（Guyana）完成申請手續。拜登（Joe Biden）政府上台後，受到疫情影響，華府亦沒有放寬措施。

根據美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）的數據顯示，美國邊境人員在過去6個月於南部邊界阻截7.98萬人次古巴人，比2021年財政年度增加超過一倍。

古巴政府批評美國在過去5年沒有遵守雙邊協議，每年批出2萬份簽證。哈瓦那方面亦與加拿大、墨西哥、伯利茲（Belize）等國討論接收移民問題。