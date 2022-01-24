備受制裁與資源短缺「新冠疫苗大國」古巴醫療科技疫情中發光發熱

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情終結之日仍遙遙無期，富裕國家開始為民眾注射加強劑之際，許多貧窮國家仍為無法取得足夠疫苗而煩惱，但古巴並非其中一員，它的疫苗接種率超越歐洲和美國。



古巴是個由共產黨執政、實行社會主義制度的加勒比島國。美國過去數十年一直對古巴施行實行經濟制裁和貿易禁運。遭受強力制裁下的古巴，物質條件可想而知。但這樣一個國家，其醫療體系被公認是發展中國家的典範，這一優勢在疫情之下更是體現得淋漓盡致。

自疫情爆發以來，拉丁美洲成為大流行的風眼，巴西、墨西哥、秘魯和厄瓜多爾等均無一倖免，古巴卻在這場全球抗疫戰爭中脫穎而出，成為拉美抗疫模範生。

古巴新冠肺炎疫情：圖為2020年11月2日，哈瓦那一間學校的學生在課堂上帶塑膠手套。（AP）

其他地方相比，古巴在疫情之初、2020年期間幾乎可以說是沒什麼人確診。這個擁有近1,100萬人口的國家當時僅11,863人受感染，146人死亡，相當於每100萬人僅13人死亡，而同期在英國，每100萬人就有1,084人染疫不治。

古巴1月19日新增2,967個確診，3人死亡，累計1,008,616人染疫，8,348死亡。根據世界實時統計數據網站（Worldometer），古巴累計確診在全球排第49，死亡總人數排第64。

古巴新冠肺炎疫情：圖為2021年5月14日，民眾在哈瓦那一個社區排隊接種新冠肺炎疫苗。古巴提早約半個月開始為民眾接種新冠肺炎疫苗。當中包括國家自行研發的阿夫達拉疫苗。（AP）

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）不止一次提到疫苗分配不公的問題，呼籲富裕國家援助貧窮國家提升疫苗接種率。根據英國網站用數據看世界（Our World in Data），截至1月19日，古巴疫苗接種率達93%，其中完整接種疫苗人士佔整體人口86%。歐盟（EU）相關數字分別為74%和71%，美國則是75%和63%，非洲僅15%和10%。

全球100萬以上人口的國家當中，古巴的疫苗接種率僅次於阿聯酋。它2021年9月開始為2至11歲兒童接種疫苗，成為全球第一個這樣做的國家。這樣優秀的「成績表」讓許多其他發達國家都暗暗羨慕。

古巴新冠肺炎疫情：圖為2020年11月2日，在哈瓦那一課室內學習的女生舉手。（AP）

古巴是拉丁美洲和加勒比地區（Latin America and the Caribbean）唯一一個擁有自家研發疫苗的國家。在獲取疫苗方面，古巴和其他發展中國家不同，沒有與製藥巨頭談判或參與由世界衛生組織（WHO）領導的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX），而是把一切都押上在自家生物科技業。

它目前已研發出5款疫苗，分別為Soberana 1（索韋拉納疫苗一號，又稱：主權一號）、Soberana 2、Soberana Plus、阿夫達拉（Abdala）和曼比薩（Mambisa）。它們和美國諾瓦瓦克斯公司（Novavax）的新冠疫苗一樣，都是重組蛋白疫苗。

古巴新冠肺炎疫情：圖為2021年8月24日，古巴哈瓦那一名女童接種新冠疫苗。（AP）

古巴稱，他們這5款疫苗，只要打完3針，對有症狀感染的防護力都有90%以上。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）1月13日引述英國格拉斯哥大學（Glasgow University） 經濟和社會歷史學講師亞夫（Helen Yaffe）稱：「我認為這相當明確，許多國家和世界南部的人口把古巴疫苗視為他們在2025年前獲取疫苗的最佳希望。」

對低收入國家來說，疫苗生產成本低廉、可大規模生產以及無需超低溫冷凍儲存至關重要。而古巴的重組蛋白疫苗與包括來自美國莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）的mRNA疫苗不同，無需超低溫冷藏。

熟悉拉丁美洲的加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）達爾豪西大學（Dalhousie University）名譽教授柯克（John Kirk）認為，如果世衛批准古巴疫苗，對發展中國家有重大意義，因為他們沒有能力以超低溫冷凍方式貯存疫苗，尤其是非洲。

古巴新冠肺炎疫情：圖為2020年8月31日，一名男子在哈瓦那的大街上玩手球。（AP）

古巴疫苗尚未在任何科學期刊公開發表數據，也還沒有獲世衛批准，但這個國家已開始發展疫苗外交。阿根廷、墨西哥、牙買加、越南都有意購買古巴疫苗，正與古巴磋商，而伊朗已開始大規模生產Soberana 2。

談到古巴的生物科技發展，就不得不提前國家主席卡斯特羅（Fidel Castro）。蘇聯解體後，卡斯特羅投入至少10億美元資金發展生物科技。

英國《衛報》1月2日引述來自古巴律師Gregory Biniowsky稱：「（當年）任何一名理性的顧問都會說，現在還不是時候，把資源投入某些可能在25年內（才）取得成果的事情上。然而我們來到這裏了，享有這些生物科技投資正在拯救人命的成果。」