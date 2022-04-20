新冠肺炎｜美國CDC：沒接種疫苗兒童　住院率高一倍

美國疾病控制和預防中心（CDC）4月19日公布一份研究報告，指沒接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的5至11歲兒童，他們在Omicron病毒株流行期間，入院率比已接種的同年齡層兒童高一倍。



根據CDC的報告指出，在去年12月中到今年2月底Omicron病毒流行期間，每10萬名沒接種疫苗的2至11歲兒童，平均就有19.1人因為確診而入院治療；相反已接種而需入院的同年齡層兒童，每10萬人之中，平均為9.2人。

研究人員分析美國14個州份397宗兒童入院個案，發現87%病人都是沒有接種疫苗，其中三分一沒有任何長期疾病，另外有19%病人需要在深切治療部留醫。

美國衛生部門在去年10月Omicron尚未肆虐當地前，就已經批准5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）及BioNTech疫苗，惟根據CDC的統計顯示，當地有800萬該年齡層兒童完全接種疫苗，佔總數28%。

另外報告亦發現，Omicron病毒流行期間，5至11歲兒童入院率較前一款病毒株Delta為高。

Omicron病毒的傳染率極高，導致各地確診人數急增。美國曾在1月錄得單日新高，當中不少18歲以下人士需要入院治療，因此令外界憂慮病毒對沒接種疫苗兒童的影響。