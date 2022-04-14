新冠肺炎｜基因突變添抵抗力　研究發現：有些人天生不怕新冠病毒

新冠疫情肆虐，病毒在全球擴散，但有科學家發現，總是有些人難以感染新冠病毒。或是感染後未出現病徵，且病毒很快被體內免疫系統清除。原來這與人體的基因突變有關。



在2月，英國展開「人體挑戰」試驗，招募36名年輕健康、尚未感染或施打疫苗的志願者，並讓他們接觸原祖的新冠病毒。結果顯示，僅一半實驗者遭到感染確診，在未感染者中，大約一半短暫檢測出低病毒含量，意味免疫系統其後迅速阻止感染，消除病毒。

國際專家聯盟「冠狀病毒疾病人類基因研究」（Covid Human Genetic Effort）分析數百個病例，這些都是未感染或接種疫苗，曾長時間接觸確診者卻未被檢測出陽性反應的人們。

圖為2021年2月，法國聖埃爾布蘭一個研究所，正在研發新冠疫苗。（AP）

科學家指出，他們假設了兩個可能，第一是這些人因基因的突變，改變了ACE2蛋白質的結構，降低了新冠病毒進入細胞的能力。新冠病毒必須通過ACE2蛋白進入細胞，若蛋白結構出現變化，會大大降低侵入及致病的可能。

這與CCR5基因出現缺失的人，對愛滋病有更強抵抗力的原因同義。

第二種可能，是有些人的免疫系統特別強勁，如可以在病毒感染初期產生大量稱為I型乾擾素的抗病毒蛋白，從而限制病毒在人體細胞中複制。或是他們體的記憶T細胞特別多，協助在感染初期已啟動免疫系統清除病毒。免疫系統的強弱人人不同，這些都與遺傳有關。

整體而言，針對新冠病毒的遺傳抵抗力可能很罕見，但研究團隊仍希望，若能找出這些人身上的關鍵基因變化，或許可望研發更有效的藥物療法。