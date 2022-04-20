G20財長會或現冷場　英媒：西方國家擬集體退場冷落俄羅斯

二十國集團（G20）財長會議將於4月20日在華盛頓開幕，消息人士披露，西方國家計劃採取退場等外交手段冷落俄羅斯，以抗議俄羅斯「入侵」烏克蘭。



據英媒4月19日報道，一些西方國家官員透露，在當地時間20日於華盛頓舉行的二十國集團（G20）財長會議上，西方國家正準備採取協調一致的退場和其他外交手段，以抗議俄羅斯「入侵」烏克蘭。

德國政府消息人士稱，「在（G20財長會）會議期間和會後，我們肯定會發出強烈的訊息，我們不會是唯一這樣做的國家。」

英國政府消息人士表示，英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）也不會出席G20的某些會議。

與此同時，一名法國財政部官員預計，七國集團（G7）的一些部長將在俄羅斯財長發言時離席。

據美聯社報道，兩名美國財政部高級官員18日透露，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）計劃20日跳過部分G20會議，以示對俄羅斯的抗議。

但一位美國財政部官員說，不管俄羅斯是否參與，耶倫都將出席G20財長會的開幕儀式。

據俄羅斯衛星通訊社4月19日報道，俄羅斯財政部新聞部門發布消息稱，俄財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）將率領俄羅斯代表團，參加在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議框架下在華盛頓召開的G20會議。

會議將以混合方式進行，可親臨會場，也可遠程參會。俄財政部暫未說明俄羅斯代表團將以哪種方式參加。

英媒指出，雖然西方國家的一些人認為，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的行動意味着俄羅斯應該被排除在全球會議之外，但G20的其他國家卻不這麼認為，特別是中國和2022年G20輪值主席國印尼。

中國外交部發言人汪文斌在3月23日的例行記者會上表示，二十國集團是國際經濟合作的論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是重要成員，任何成員都無權開除其他國家的成員資格。