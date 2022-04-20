烏克蘭局勢｜普京：俄羅斯將持續採取行動使頓巴斯恢復正常

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）再談俄烏戰事，他4月20日稱「頓巴斯的悲劇迫使俄羅斯採取軍事行動」。普京強調俄羅斯將持續採取行動，使頓巴斯生活恢復正常。



據俄新社報道，俄羅斯總統普京4月20日在「俄羅斯——充滿機遇的國家」自主非商業機構監事會會議上表示，盧甘斯克和頓涅茨克整整八年都一直都在被轟炸，當地民眾生活非常艱難，正是頓巴斯的悲劇迫使俄羅斯開展了一場特別行動。

普京稱，「盧甘斯克人民共和國」八年來一直有轟炸、炮擊和敵對行動。而克里米亞和塞瓦斯托波爾人民的生活則明顯不同。普京指出，俄羅斯的目的是幫助生活在頓巴斯的人民。

普京說：「遺憾的是，『盧甘斯克人民共和國』發生了很多變化，已經在往不好的方面發展了。因為整整八年來一直在被持續轟炸、炮擊和有敵對行動。當然，這對人們來說非常非常艱難。生活在克里米亞和塞瓦斯托波爾是不一樣的——這是顯而易見的。但是在頓巴斯發生的悲劇，包括在『盧甘斯克人民共和國』發生的悲劇。正是發生在頓巴斯的悲劇迫使俄羅斯開展了這次軍事行動，關於這個行動現在每個人都很清楚。首先，這次行動的目的是幫助我們生活在頓巴斯的人民。」

普京強調，在烏克蘭的特別行動期間，俄羅斯將持續採取行動，使頓巴斯地區的生活恢復正常。