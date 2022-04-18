烏克蘭｜奧利地總理稱普京認為會打勝仗　澤倫斯基：烏東一役必勝

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）4月17日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）相信自己會打贏烏克蘭這場戰爭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月15日接受美媒專訪時，則認為烏克蘭終將會獲得勝利。



內哈默17日向美國全國廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）談及他11日與普京的會面內容時指，普京有自己的一套戰爭邏輯，「他認為戰爭對於俄羅斯聯邦的安全保障是必要的。他不信任國際社會。他將頓巴斯地區（Donbas）的種族滅絕歸咎於烏克蘭人。」

內哈默又指，普京用德語告訴他，戰爭早點結束總比遲點結束要好，「所以他目前活在自己的世界中，但我認為他知道烏克蘭當前的情況。」

美國有線新聞網絡（CNN）4月17日刊登澤連斯基15日的訪問。澤連斯基在訪問中指出，如果俄羅斯能夠佔領頓巴斯地區，烏克蘭不能保證俄方不會再次試圖佔領首都基輔（Kyiv）。他認為，頓巴斯地區的戰鬥將影響整個戰爭的走向，而且烏克蘭在這場戰役一定會勝利。

惟澤連斯基稱，自從俄烏衝突升溫後，已無法相信世界，只能相信烏克蘭自身、人民及烏軍。

他稱，如果有談判機會，烏方將進行談判，但拒絕在俄方「最後通牒」下進行談判。