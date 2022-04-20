中美防長通話　魏鳳和：台灣問題若處理不好對兩國關係有顛覆影響

撰文：成依華
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中國國防部網站宣布，國務委員兼國防部長魏鳳和4月20日應約同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話。魏鳳和談到台灣問題如果處理不好，就會對中美兩國關係造成顛覆性的影響。

據網站指，魏鳳和說中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力，中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

魏鳳和針對台灣問題表明嚴正立場，強調台灣是中國不可分割的一部分，指這是誰也無法改變的事實和現狀，他又指台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響，中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

中國國防部稱，奧斯汀表示美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本着坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作，美國堅持一個中國政策，雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。

雙方還就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法，中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

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