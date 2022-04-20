奧斯汀與魏鳳和首次通話　美國防部：討論地區安全及俄烏等議題

中國國防部長魏鳳和4月20日應約與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話，美國五角大樓之後發表簡短聲明，指兩人討論了中美國防關係、地區安全議題及俄羅斯入侵烏克蘭事件。這是奧斯汀上任逾1年以來與中國防長的首次通話。



據美聯社報道，通話長約45分鐘。這次對話是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平3月18日通話後的後續行動，兩人討論了中美國防關係、地區安全議題及俄烏問題，聲明未講述詳細內容。

This morning, I had a call with PRC Minister of National Defense General Wei Fenghe as a follow-up to the recent call between President Biden and Xi Jinping. We discussed U.S.-PRC defense relations, regional security issues, and Russia’s unprovoked invasion of Ukraine. pic.twitter.com/WmrTK0fYYY — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 20, 2022

美聯社報道，這是奧斯汀上任逾1年以來與中國防長的首次通話，美方多個月來要求安排奧斯汀與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但未能成功。

美國國防部發言人2021年8月曾指，與奧斯汀對等的中國高級國防官員是中國中央軍事委員會副主席，而不是國防部長。

在中美防長通話後，中國國防部則指，魏鳳和在通話中針對台灣問題表明嚴正立場，指台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響，兩方又就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法，中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。