法國大選｜電視辯論民調多數人認為馬克龍表現更好　但也更傲慢

法國總統選舉第二輪投票前，兩名候選人，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）與極右國民陣線的馬林勒龐（Marine Le Pen）在20日進行電視辯論。民意調查顯示，馬克龍在辯論的表現較好。



民意機構Elabe為BFM TV在20日舉行的辯論進行快速調查發現，59%的受訪觀眾認為馬克龍的表現更好，較馬林勒龐更有說服力。在2017年大選時，同一調查有63%的受訪者認為馬克龍更有說服力。

路透社分析指，相較2017年的辯論，馬林勒龐表現得更得體和自信，不再像當年只會攻擊對手而忽略更重要的議題，但馬克龍仍成功在辯論上抓到馬林勒龐的弱點。馬林勒龐在2017年曾透過俄羅斯的銀行進行貸款以提供支援，馬克龍批評馬林勒龐依賴俄羅斯的力量。

圖為4月20日，極右國民陣線的馬林勒龐前往參與電視台參加總統辯論。（AP）

馬林勒龐在民生議題上同樣處於劣勢，如馬克龍質問馬林勒龐為何聲稱要協助勞工階層，卻在電費設限上的政策投反對票。

然而相對下馬克龍在辯論上給予觀眾「傲慢」的印象，馬林勒龐在辯論上以「馬克龍先生，別再給我講課了」回應馬克龍的滔滔不絕。她亦批評馬克龍在應對氣候變化方面做得不夠，表示自己不是氣候懷疑論者：「但你有點像氣候偽君子」。

在Elabe的調查中，另一項哪個候選人看起來更傲慢，有50%的受訪觀眾認為馬克龍更傲慢，認為馬林勒龐更傲慢的只有16%；同時有37%的人認為馬林勒龐有觸及到他們擔憂的議題，較34%的馬克龍稍高。

不過，馬克龍對政策的細節讓他看起來更像一名總統，馬林勒龐始終未能說服觀眾她合適執政。