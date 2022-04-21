俄羅斯成功試射洲際導彈　美方稱事先獲知會不構成威脅

在俄烏戰爭持續的背景下，俄羅斯4月20日成功試射薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道導彈。對此，美方表示，不認為這次試驗對美國或其盟國構成威脅，因為美國事先已得到通知。



據美國《國會山報》4月20日報道，五角大樓新聞秘書柯比（John Kirby）20日晚些時候表示，俄羅斯已在導彈測試前通知美國，因此「我們對此並不感到驚訝，也不認為它對美國或盟國構成威脅」。

柯比同時表示，美國國防部「仍然關注俄羅斯對烏克蘭的非法侵略」。

報道稱，根據華盛頓和莫斯科之間的《新削減戰略武器條約》，任何一方如果計劃試射洲際射程的武器，都有義務提前通知對方。

塔斯社（TASS）20日引述俄羅斯國防部門消息指出，俄羅斯成功試射薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道導彈，並指它是世上最強及射程最遠的導彈，令俄羅斯的戰略核武部隊的戰鬥力明顯加強。

俄羅斯國防部表示，薩爾馬特導彈完成測試後，將部署到俄軍戰略導彈部隊，取代蘇聯時間的SS-18撒旦（Satan）洲際彈道導彈。

塔斯社報道提到，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）祝賀測試成功，稱導彈無可匹敵，並讓試圖威脅俄羅斯的人三思。