俄軍試射新型洲際導彈　普京：讓企圖威脅俄羅斯的人三思

俄羅斯宣布成功試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）稱，該導彈能夠突破任何反導系統，將讓企圖威脅俄羅斯的人三思。



據俄新社報道，俄羅斯國防部4月20日宣布成功試射「薩爾馬特」洲際彈道導彈。

俄羅斯總統普京20日在講話中強調，這種獨特的新型武器將可靠地保護俄羅斯國家安全，「讓每個試圖威脅俄羅斯的人三思而後行」。

據塔斯社報道，莫斯科當地時間20日15時12分，俄軍從俄羅斯阿爾漢格爾斯克州普列謝茨克航天發射場發射一枚「薩爾馬特」導彈，彈頭成功落入堪察加半島庫拉訓練場的特定區域。普京通過視像連線觀看了導彈試射過程。

普京在講話中稱，這是俄羅斯軍隊發展先進武器系統的一個重大里程碑。普京稱，「薩爾馬特」採用國產技術，能夠突破任何反導系統。

普京說：「世界上沒有類似的武器，在未來很長一段時間內也不會有。這種真正獨特的武器將增強我們武裝部隊的作戰能力，可靠地保護俄羅斯免受外部威脅，並讓那些口出狂言、試圖威脅我們的人三思而後行。」

普京稱，這種新型導彈系統擁有突破現有導彈防禦系統的能力，具備「最高的戰術和技術特點」。他還強調，「薩爾馬特」導彈的開發過程只使用了俄羅斯製造的零部件，這將降低生產導彈的難度，加快裝備戰略導彈部隊的進程。

美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）20日回應稱，俄羅斯根據《新削減戰略武器條約》義務，事先告知了美國試射導彈的事宜，這樣的試驗是例行公事，並不讓人感到驚訝，「我們不認為這次試射對美國及其盟友構成威脅」。

據俄羅斯衛星通訊社報道，「薩爾馬特」是俄羅斯第五代重型洲際彈道導彈，重量超過200噸，有效荷載為10噸，採用液體燃料推進。

該導彈可攜帶10到15枚分導式核彈頭，也可搭配「先鋒」高超音速滑翔彈頭，彈頭採取先進的突防技術。

「薩爾馬特」射程最遠可達1.8萬公里。有分析人士認為，這款導彈從俄境內發射，可以有效打擊全球目標。