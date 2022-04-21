日本民調：逾六成受訪者支持對中國採取強硬姿態

中日邦交正常化即將迎來50周年，針對中日關係，日本外務省民調顯示，日本逾六成民眾支持就中日海上爭端對中國採取強硬姿態。



據日本共同社報道，日本外務省4月20日公布有關外交的國內輿論調查結果。9月份中日邦交正常化將迎來50周年，關於中日關係，以多選方式詢問應重視之處，比例最高的回答是「對侵犯領海等採取強硬姿態」，達到61.6%。

報道指出，該調查結果反映出對中國公務船在中日存在領土爭議的尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近出沒的警惕感。

在日本受訪民眾中，除主張在中日海上爭端中對華強硬外，比例第二高的回答是「尊重人權、自由、民主、法治」，達到50.7%，「合作應對地區、國際社會的課題」為28.2%，「活躍經濟、人員交流」為28.0%。

針對東亞安全環境是否日益嚴峻的問題，「非常認同」和「比較認同」的回答合計佔88.0%。

有關期待日本與美國強化關係的領域，日本受訪者較多的回答依次為「安全」（70.3%）、「經濟、貿易、金融」（54.1%）、「能源、環境」（44.4%）。

對於俄羅斯烏克蘭戰爭問題，認為日本應着力採取的措施多為「與七國集團（G7）為首的國際社會加強合作」（64.6%）和「推進烏克蘭避難民眾的接納」（63.7%）。

此次民意調查於3月17日至22日通過電話進行，對象為日本全國18歲以上男女1,000人。