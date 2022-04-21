現眼報？美國冷血劫匪狂打71歲婆婆兼搶車 逃逸半途撞車身亡
撰文：TVBS新聞網
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美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一名71歲的阿嬤荷南德茲（Shirlene Hernandez），上周二（12日）獨自開車至加油站休息時，不幸遇上一名男性搶匪，將她爆打一頓後又開走她的車。沒想到現世報來得這麼快，該名搶匪犯案不久就遭撞身亡陳屍車內。
根據《每日郵報》報道，荷南德茲12日開車出門，途中停靠一間加油站，打算買杯可樂稍作休息，沒想到這時她卻遭一名男性搶匪攻擊，朝着她的臉爆揍一頓，雖然有3名路人試圖阻止，但最終仍被搶走車鑰匙，搶匪開著他的車逃逸無蹤。
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年事已高的荷南德茲被揍得鼻青臉腫，事後後她立刻報警處理，不久後警方就找到她失竊的愛車。不過讓眾人吃驚的是，這輛車在路上被發現時，車頭已經被撞爛，該名搶匪陳屍車內，研判是劫車不久後即發生交通事故導致身亡。
雖然有許多人會說因果輪迴，這是搶匪的「現世報」，但受害的荷南德茲卻不這麼認為，而且反倒為失去一條生命感到難過。不過她現在最大的困擾是上班時沒有代步工具，她的孫女與鄰居則為她發起募款，一週的時間已經募得逾3萬美元。
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