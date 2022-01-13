美國兩警員竟為捉《Pokemon GO》卡比獸不捉搶匪　對話曝光極荒唐

近年來精靈寶可夢（舊稱「寵物小精靈」）推出的實境手遊《Pokémon Go》風靡全球，不少人為了抓捕遊戲內的寶可夢，會到街上各處去尋找神奇寶貝所在的位置。



然而美國洛杉磯卻有兩名警察為了抓到卡比獸，選擇無視搶劫電話，甚至跑去他處捕捉寶可夢，而此舉也讓他們遭受解僱。

上周法院更公布了該案細節，將兩名警官荒唐的「捕寶可夢」行徑向大眾公開。

捉卡比獸只是開始 法庭公開極荒唐對話（點圖了解更多）▼▼▼

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根據《衛報》報道，2017年4月時在洛杉磯有兩名警察羅納佐（Louis Lozano）與米契爾（Eric Mitchell），被要求前往西南部梅西百貨處理一宗多名嫌犯的搶劫案，但兩人卻無回應無線電呼叫。據法院文件指出，兩位警察聽見了電話，卻選擇忽視，原因則是他們當時正在追捕附近的寶可夢角色「卡比獸」。

資料指出，兩人車中的錄音捕捉到了他們正在討論寶可夢的內容，據悉當時警官被要求回應梅西百貨搶劫案的數分鐘後，米契爾激動地提醒羅納佐，卡比獸剛剛出現在46街與Leimert街區附近，隨後他更是興奮大喊：「抓到了！」並表示自己要前往下一個地點抓另隻寶可夢。而後他們也迅速前往下個地點，車內的錄影系統顯示，兩人不斷描述着自己收服寶可夢的過程，又或是如何使用高級球抓到波克基古，最後在想要的寶可夢到手後，米契爾也驕傲地表示：「大夥一定會嫉妒我。」殊不知這些荒唐的行為都被記錄器記得一清二楚，而與此同時一件搶劫案正在他處發生。

然而這些錄音等紀錄也被當成兩名警官無視職務的證據，在接受調查後羅納佐與米契爾也已遭到解僱。儘管他們辯稱這些證據無法用於兩人的處分程序上，但法院依舊駁回了他們的上訴，維持了對他們的處分。

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