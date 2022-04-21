YouTube封鎖李家超頻道　中國：擔當美國政府干涉別國內政工具

香港特首選舉參選人李家超在YouTube開設的競選頻道遭封鎖後，中國外交部4月21日批評美國有關公司以遵守制裁為藉口，擔當美國政府干涉別國內政的政治工具。



擁有YouTube的美國企業Google之前回應稱，公司是遵守適用的美國制裁法律，並根據其服務條款執行相關政策。李家超因香港修例風波及「港版國安法」被美國以損害香港自治為由實施制裁。

4月21日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，美國有關公司以遵守制裁為藉口，擔當美國政府干涉別國內政的政治工具，指這是完全錯誤的、無理的，中方對此堅決反對。

汪文斌又稱，這一行徑再次暴露了美方為政治目的，不惜破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡空間公平公正秩序的虛偽雙標，以及打着各種旗號干預香港事務，干擾破壞香港第六任行政長官選舉的險惡用心。

圖為中國外交部發言人汪文斌2022年3月24日主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌說，香港社會各界對外國勢力公然干預香港選舉的惡劣行徑予以一致譴責，要求美社交平台公司尊重香港特區行政長官選舉的公平公正，中央政府對此完全贊同，堅決支持。

汪文斌並強調，中方正告美國西方一些別有用心的勢力，立即停止插手香港事務，干涉中國內政，中方維護國家主權安全發展利益和香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，任何施壓破壞伎倆都影響不了香港特區行政長官選舉的順利進行，都阻擋不了香港由亂及治的大勢。