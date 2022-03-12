俄羅斯將禁Instagram　擬稱Fb是恐怖組織　YouTube禁俄官媒頻道

俄羅斯3月11日尋求宣布Facebook為極端組織，另一方面YouTube在全球範圍內封鎖俄羅斯官方媒體頻道。隨着烏克蘭戰爭進入第三週，大型科技企業與俄羅斯之間的針鋒相對的戰鬥升級。



YouTube上週僅在歐洲封鎖俄羅斯官方媒體的頻道。11日的決定，是對俄羅斯就俄烏戰事向國際觀眾進行政治宣傳的重大打擊。

與此同時，俄羅斯政府11日表示，下周一（14日）起封禁Instagram，並對Facebook、Instagram和 WhatsApp母公司Meta採取進一步行動，前一天英媒稱Facebook暫停其仇恨言論規則以允許發文，當中包括詛咒俄總統普京（Vladimir Putin）死亡的發文。俄羅斯此前曾封禁Facebook，後者在俄羅斯的使用者比WhatsApp或Instagram少得多。

Meta的舉措導致俄羅斯聯邦總檢察院請求法院認定Meta公司為極端組織，並禁止其在俄羅斯開展經營活動。

俄羅斯衛星通訊社3月11日報道，俄羅斯偵查委員會對Meta允許煽動針對俄羅斯武裝部隊實施暴力的兩條政策條文立案調查。

早前，英媒獨家報道稱，Meta將允許一些國家的社交媒體用户，在其旗下的Facebook和Instagram上發出「呼籲暴力抵抗俄羅斯人和俄羅斯士兵」，甚至針對俄羅斯總統普京的仇恨言論。

俄羅斯偵查委員會發布在Telegram頻道上的消息中說：「俄羅斯聯邦偵查委員會偵查總局已經立案，涉及擁有社交網絡Facebook和Instagram的美國Meta公司的員工非法呼籲謀殺和暴力侵害俄羅斯聯邦公民。」