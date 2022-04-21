「美國應要少一點亞洲人」　美國大學教授發表歧視言論遭抗議

美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）一名教師，被指曾發表種族歧視言論，遭學生及組織投訴，要求大學暫停其教授一職，並禁止其再與學生對話。



美國全國黑人法律學生協會（National Black Law Students Association）、全國亞太裔美國法律學生協會（National Asian Pacific American Law Student Association）和北美南亞法律學生協會（North American South Asian Law Students Association），在4月20日聯署公開信，譴責賓夕法尼亞大學法學院教授瓦克斯（Amy Wax）的言論，指其種族歧視。

瓦克斯曾在公開場合，批評黑人及亞裔人士，聲稱「美國應該減少亞洲人」，「黑人與亞洲人妒忌西方的成功」等。

信中指出，對這名教師20多年內一直在校園，嘲笑她會任教的少數族裔學生令人震驚。協會呼籲賓夕法尼亞大學應暫停其所有教授工作，徹底調查，包括其對少數族裔學生的評分是否公平。

全國亞太裔美國法律學生協會主席、聖母大學法學院（Notre Dame University）二年級學生楊（Dillon Yang）表示，教授應該以中立立場教授法律，讓法律學生形成自己對法律的看法：「但顯然她並沒有隱瞞她對美國不同少數群體的感受，我很難相信她不會把她的歧視發洩在課堂環境上。」