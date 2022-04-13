紐約地鐵槍擊案疑犯曾拍片自稱預言家 發種族歧視言論評俄烏戰事
撰文：ETtoday
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美國紐約市布魯克林地鐵站12日上午發生槍擊案，造成至少29人受傷、其中10人中彈。
62歲非裔男子詹姆斯（Frank James）被鎖定為頭號嫌疑犯，他曾拍片自曝罹患創傷後壓力症候群（PTSD），抨擊市長亞當斯（Eric Adams）並且發表威脅言論的YouTube影片也被挖出。紐約市警方證實，他們發現此事後，已經加強市長保安。
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詹姆斯表示，他1980年代被診斷出精神疾病，如今卻仍充滿仇恨、憤怒及痛苦，「我的行為已經到了必須被關起來的地步，因為我一直在使用非法藥品」。他自稱曾在市府心理健康服務機構接受治療，但「那裏正在發生的是暴力，不是肢體暴力，而是一個小孩在小學經歷過後，會拿槍射殺那些混蛋的那種暴力」。
詹姆斯的言談流露出對非裔人士的厭惡，「黑鬼應該從地球上消失，即使我也是其中一員」。他自封為「末日預言家」並且發表多個陰謀論，包括烏俄戰爭可能演變成一場種族之戰。詹姆斯說：「全世界都跟你作對，你也在跟自己作對。所以問題是，你為什麼要活下來？」他宣稱，自己所能找到的唯一解答，就是付諸暴力或者成為罪犯，「我應該弄來一把槍，開始朝着那些混蛋開槍」。
警方在犯罪現場發現詹姆斯的信用卡、租賃車輛車鑰匙等物品，儘管他們目前仍無法確認此人就是槍手，但正在積極尋找詹姆斯，希望能夠展開對話，了解案情。
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