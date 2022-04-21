烏克蘭局勢︱俄軍稱控制馬里烏波爾　普京下令停止強攻工業區

據俄媒4月21日報道，俄羅斯國防部長通報指，俄軍已佔領烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol），俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令停止強攻馬里烏波爾工業區，主張應該封鎖而不是強行攻入。



據「今日俄羅斯」（RT）報道，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）4月21日告訴俄總統普京，俄羅斯軍隊已經完全佔領了頓巴斯地區重要的黑海港口城市馬里烏波爾。不過，紹伊古也補充指，忠於基輔的2,000多名武裝分子仍然困在馬里烏波爾的亞速（Azovstal）鋼鐵廠內。

據紹伊古估計，3月初馬里烏波爾被包圍時，約8,100名烏克蘭士兵、外國僱傭兵和民族主義武裝分子仍留在裏面。紹伊古稱有1,400多名武裝分子放下了武器，超過14.2萬名平民從馬里烏波爾撤離。馬里烏波爾已經被圍困了好幾個星期。

據俄羅斯衛星通訊社報道，普京對俄軍「解放」馬裏烏波爾表示祝賀。普京也對紹伊古表示，強攻馬里烏波爾工業區是不合適的，他正下令取消進攻。

普京在與紹伊古會談時表示，沒有必要爬進地洞，應該封鎖亞速鋼鐵廠工業區，讓一隻蒼蠅也飛不過去。普京指出，在這種情況下，更需要考慮保護官兵的生命和健康，「再次請所有目前仍沒有放下武器的人這樣做」，