日本少女電車上遭變態痴漢性騷擾 拿出手機靠「一招」成功自救
撰文：TVBS新聞網
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日本電車痴漢現象嚴重，東京警視廳因此在2016年時推出了一款防痴漢的App，叫做「數位警察」（Digi Police）。
「數位警察」裏面有一個擊退色狼的功能，銀幕會秀出「有痴漢，請幫幫我」等字，App還能大喊「住手」，日前就有一名少女在電車上遭痴漢騷擾，她當機立斷用這款App成功阻止犯人的侵犯。
綜合日媒報道，防痴漢App在一開始推出時乏人問津，原本討論度不高，直到一次女團「NGT48」成員山口真帆在自家門前遭騷擾後，App才爆紅、下載量飆升，而現在真的有受害者靠着App成功自救。
電車非禮極猖獗還曾舉辦「痴漢祭」 專趁考試期間大伸狼爪看準女生怕遲到不敢報警（點圖了解更多日本痴漢問題）▼▼▼
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這個月15日早上，在往返埼玉縣-東京都北區的電車上一名10多歲少女遇到痴漢，嫌犯是50多歲的上班族大叔，他趁着電車內擁擠觸碰少女身體，少女立刻拿出手機，打開「數位警察」向周圍人秀出「有痴漢，請幫幫我」的頁面，其他乘客注意到後上前關心「還好嗎？」，少女接着按下畫面，手機便發出「住手」的警示音，男乘客見狀後便怒吼痴漢，一下就將他給壓制住，待警方到場後便依東京都的《迷惑防止條例》嫌疑將痴漢給逮捕。
根據日本統計，在電車內遭受痴漢騷擾的人中，有9成選擇默默吞忍不願通報，這也導致痴漢越來越猖獗，福岡縣鐵道警察曾在去年做過一次問卷，訪問960名男性及2079名女性，當中有775人（25.5%）遇過騷擾，其中729名都是女性，受害場所幾乎都是在電車上（62.3%）。
為了防止性騷擾事件再次發生，近年來日本警方大力推廣「數位警察」App，除了能當下擊退色狼外，App內還有警察局所在位置地圖，以及可疑者出沒地的消息整理等功能。
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